Gamereactor war für euch auf einem Anspielevent, um das neue Spiel von Deck 13, The Surge, ausgiebig anzuspielen (unsere Vorschau zum Spiel findet ihr an dieser Stelle). Nun haben wir die finalen Spiele-Cover erhalten, die ihr ganz unten seht. Das Spiel erscheint im Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One, ein finales Erscheinungsdatum sind uns die Entwickler allerdings noch schuldig.