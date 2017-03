Full Throttle: Remastered Release rast in den April

Double Fine ist dafür bekannt, an mehreren Spielen gleichzeitig zu arbeiten. Das erlaubt den Entwicklern unter anderem, in relativ regelmäßigen Abständen neue Spiele zu veröffentlichen. "Neu" mag im Falle von Double Fine vielleicht nicht das richtige Wort sein, der Entwickler ist nämlich ebenfalls bekannt dafür, die beliebten Klassiker von Tim Schafer neu aufzusetzen. Zwei Jahre ist es her, seitdem Double Fine die Umsetzung eines Full Throttle-Remaster ankündigte, mittlerweile kündigte das Studio an, Full Throttle: Remastered am 18. April auf PC, Playstation 4 und Playstation Vita zu veröffentlicht. Interessant ist dabei, dass sie den Release nicht noch weitere zwei Wochen hinausgezögert haben. Das Original wurde am 30. April 1995 veröffentlicht, eine Release-Überschneidung wurde wohl nicht vorgesehen. Nicht dass wir uns beschweren möchten, immerhin bekommen wir das Spiel nun zwei Wochen früher. Was ist die bisher beste Remastered-Version, die Double Fine bisher entwickelt hat?