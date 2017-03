World to the West landet Anfang Mai

Das norwegische Indiestudio Rain Games hat sich mit kleinen Titeln wie Teslagrad einen Namen gemacht, doch das ist schon mehr als drei Jahre her, weshalb es endlich Zeit für ein neues Spielerlebnis wird. Ihr nächstes Spiel, World to the West, steht offenbar schon bereit und erhält deshalb einen neuen Trailer mit feschem Gameplay. Im Video erfahren wir das Erscheinungsdatum, am 5. Mai soll es soweit sein. Wird dem Studio ein ähnlicher Erfolg gelingen, den ihnen Teslagrad bescherte?