Mittelerde: Schatten des Krieges spielt nicht nur in Mordor

Mittelerde: Schatten des Krieges ist der kürzlich angekündigte Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten. Monolith Studios Vice President of Creative Michael de Plater und Art Director Phil Straub sprachen mit OXM (via GamesRadar) über das Spiel. Dabei erwähnten sie unter anderem, dass die Ambitionen mit der Entwicklung des Sequels deutlich gestiegen seien.

"Einer der Gründe warum es der Schatten des Krieges ist und nicht nur Mordor, ist dass wir die Welt hinter Mordor ausgedehnt haben," erklärt de Plater. "Der dunkle Lord baut seine Armee aus und die Streitkräfte - geleitet vom Hexenkönig - haben die menschliche Stadt Minas Ithil angegriffen. Diese wurde überrannt und ist nun Minas Morgul, der Turm des Hexenkönigs. Damit zieht der Krieg weit weg von Mordor und führt ihn in das Königreich von Gondor."

Straub fügte hinzu: "Das erste was wir erkannt haben, ist dass wir nicht nur in Mordor unterwegs sind. Dies ist eine große, coole Steigerung vom vorherigen Spiel." Im Gespräch über die Umgebungen erwähnte Straub, dass es eine "angemessene geologische Vielfalt [...] gibt." Monoloth bestätigt uns die Anwesenheit von Wäldern, verschneiten Berg-Arealen und, dass es noch viele weitere Orte gebe. "Ich möchte nicht zu viel ausplaudern. Aber es gibt eine größere Abwechslung." Zusammenfassend sagte de Plater: "Wir haben uns wirklich darauf fokussiert die Größe des Spiels enorm auszubauen, um es wahrhaftig episch zu gestalten. Und das lässt sich auch zur Geschichte und den Gegnern sagen, aber auch zu der Welt an sich."

Spielt die Rolle der Welt von Mittelerde: Schatten des Krieges wirklich eine so große Rolle, oder sind Aspekte wie die Geschichte und Mechaniken, wie das Nemesis-System, insgesamt ausschlaggebender für euch?