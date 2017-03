Survival-RPG Rend von Frostkeep Studios enthüllt

Frostkeep Studios, ein Team bestehend aus ehemaligen World of Warcraft-Entwicklern, hat ein neues Projekt namens Rend vorgestellt. Dieses führt uns in eine eigene Fantasie-Welt ein, in denen verschiedene Fraktionen ihrerseits ums Überleben kämpfen. Die drei Gruppierungen stehen in ständigem Krieg zu einander, deshalb solltet ihr euch auf epische Schlachten gefasst machen. Charakter-Individualisierung, Crafting und Ressourcen-Management sind neben Exploration und der Survival-Komponente wichtige Säulen des Spiels. Die Steam-Seite hält weitere Informationen bereit. Klingt nach einem gängigen MMO-Konzept, doch was lässt das Spiel aus der Masse herausstechen?