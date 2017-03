Nex Machina: Death Machine erscheint für PC und PS4

Entwickler Housemarque hat am Abend angekündigt, dass ihr Twin-Stick-Shooter Nex Machina: Death Machine für den PC und die PS4 neu aufgelegt wird. Das Studio hat sich seit 1999 nicht mehr an PC-Portierungen gewagt, damals waren sie an Supreme Snowboarding beteiligt. Ein exaktes Erscheinungsdatum wurde nicht genannt, das Ziel sei es laut Housemarque-CEO Ilari Kuittinen jedoch, den Titel in den Sommermonaten für zu veröffentlichen. Die Entwicklungsarbeiten an der PC-Version seien nach all dieser Zeit etwas ganz besonderes, so Kuittinen, aktuell arbeiten man daran, "Maus- und Tastatur-Kontrollschema zu optimieren". Wie Mikael Haveri, Head of Publishing, verrät, wird das Studio von Nvidia unterstützt, die ihnen überhaupt erst klar gemacht haben, wie "magisch" Nex Machina: Death Machine auf dem PC sein könnte.