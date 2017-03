Heute im GR-Livestream: Pamela

Das Survival-Horror-Genre scheint in den vergangenen Jahren wahrhaft von den Toten auferstanden zu sein, denn mittlerweile erscheint fast alle paar Monate ein richtig cooles Spiel, das in eben diese Kerbe schlägt. Heute wollen wir über einen Titel sprechen, der den Bezug auf das "Überleben" sehr ernst nimmt - Pamela von Nyvve Studios. Das verschlägt uns in eine verlassene Raumstation, um unseren Redakteur Bengt das Fürchten zu lehren. Seid dabei, ihr werdet nicht ahnen, wie schreckhaft er ist! Um 16:00 Uhr geht unser Livestream los, wir sehen uns dort.