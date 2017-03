Gerücht: Starcraft-Remake erscheint im Mai oder Juni

Zugegeben, die Gerüchte um ein Starcraft-Remake oder -Remaster zirkulieren schon seit einer ganzen Weile durch das Internet , doch die Hinweise darauf scheinen sich zu verdichten. Das südkoreanische Nachrichten-Outlet Sports Seoul will durch Gespräche mit mehreren internen Industrie-Quellen erfahren haben, dass Blizzard eine mit neuen Inhalten versehene Version des originalen Starcraft veröffentlichen will. Starcraft: Remastered soll das Ergebnis heißen, hochauflösende Texturen haben und die aktuellen Battle.net-Dienste nutzen. Wie es im Bericht heißt, hebt sich Blizzard diese Überraschung jedoch noch eine Weile auf. Eine offizielle Ankündigung soll erst in den kommenden Wochen stattfinden, das Spiel dann im Mai oder Juni erscheinen. Wir bleiben vorsichtig und raten dazu, abzuwarten.