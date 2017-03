Multiplayer-Inhalte und Mikrotransaktionen von Mass Effect: Andromeda enthüllt

Viele von euch werden Mass Effect: Andromeda wahrscheinlich vorrangig für die Geschichte und die damit verbundenen Spielmechaniken und Charaktere spielen, doch ihr solltet nicht vergessen, dass Bioware euch einen umfangreichen Mehrspieler zur Seite stellt. Was uns dort genau erwartet, haben sie nun in einem neuen Video verraten. Das Kernprinzip gleicht dem von Mass Effect 3, vier Spieler arbeiten also entweder zusammen, um feindliche Wellen abzuwehren, unterschiedliche Ziele im Koop abzuschließen oder Daten aus dem Schlachtfeld zu extrahieren. Jeder Spieler wählt eigene Charaktere aus verschiedenen Rassen, die wiederum unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Außerdem warten mehr als 40 einzigartige Waffen, die zum Teil stark modifiziert werden können, darauf, für die Wissenschaft und das Überleben der Menschheit eingesetzt zu werden. Und am Ende gibt es noch Bosster, die uns spezielle Attribute, Munitions-Typen und mehr zur Verfügung stellen, mit denen wir im Kampf die Oberhand gewinnen. Pläne für die Zukunft hat das Studio ebenfalls, aber erst kommt das Release.

Der britische Online-Händler ShopTo hat die Preise der Mikrotransaktionen von Mass Effect: Andromedas Multiplayer-Modus gelistet. Wofür die man braucht, schreibt der Versandhändler ebenfalls:

"Andromeda-Punkte sind die Ingame-Währung für des Mass Effect: Andromeda-Mehrspieler-Modus [nur für diesen]. Diese Punkte können für mit echtem Geld gekauft werden und statt der im Spiel gesammelten Währung genutzt werden, um neue Multiplayer-Packs zu erhalten, die wiederum Items für den Mehrspieler enthalten."

500 Punkte: 4,75 Euro

1020 Punkte: 9,75 Euro

2150 Punkte: 19,26 Euro

3250 Punkte: 29,99 Euro

5750 Punkte: 47,99 Euro

12.000 Punkte: 95,99 Euro

Knapp 100 Euro für Ingame-Items ausgeben, das klingt doch nach einer Menge Spaß. Wenn euch das noch nicht reichen sollte, um Bioware eure Liebe zum Ausdruck zu bringen, Prima Games bringt ihren Mass Effect: Andromeda-Guide ebenfalls in einer Collector's Edition, das wäre dann doch sicher etwas für euch.