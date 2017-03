Blizzard probiert Overwatch auf Nintendo Switch aus

Die Nintendo Switch macht einen guten Eindruck und konnte sich am Launch ordentlich positionieren. Aus diesem Grund werden nach und nach weitere Drittentwickler auf die Hybrid-Konsole aufmerksam, um ihre vielversprechenden Titel darauf zu veröffentlichen. Eines dieser Unternehmen ist Blizzard, die nun experimentieren, ob ihr Überraschungserfolg Overwatch auf der Konsole funktioniert. Game Director Jeff Kaplan sprach in einem Reddit-AMA vor kurzem über dieses Thema und sieht Potential in der jungen Konsole:

"Ich liebe die Switch! Meine zweitliebste Gaming-Plattform aller Zeiten ist der 3DS. Overwatch auf die Switch zu bringen, ist ziemlich schwierig für uns. Aber wir sind immer bereit, mögliche Plattformen auszuprobieren."

Na das wär doch mal was, Overwatch unterwegs mit Freunden spielen, oder findet ihr nicht?