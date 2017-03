Horizon: Zero Dawn-Statistik verrät: Aloy tötet gerne Truthähne

Horizon: Zero Dawn ist endlich gelandet, und der Fakt, dass das Spiel Offline im Singleplayer gespielt wird, hält die Entwickler Guerilla Games offenbar nicht davon ab, Spielerstatistiken zu sammeln, um die Formel des Spiels für potentielle Nachfolger zu verbessern. Guerillas Game Director Mathijs De Jonge teilte auf Twitter einige interessante Statistiken bezüglich der Spieler-Vorlieben mit. Laut De Jonge wurden bisher 152 Millionen Wächter von Aloy getötet und 1,4 Millionen Donnerkiefer erlegt, was angesichts der Stärke der Maschinen eine eindrucksvolle Leistung ist. Zum Schluss verriet der Game Director zudem, dass wir mit Aloy insgesamt 20 Millionen Truthähne getötet haben. Das nächste Thanksgiving wird für Aloy also ein prächtiges Festessen.