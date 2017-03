Dark Souls-Easter Egg in Ghost Recon: Wildlands gefunden

Ghost Recon: Wildlands hat einen beeindruckenden Start gehabt, in England ist das Spiel direkt UKIE berichtet, zum bisher erfolgreichste Launch des Jahres geworden. Einer dieser vielen Spieler hat nun ein Easter Egg aus From Softwares ikonischer Dark Souls-Serie gefunden. YouTuber xGarbett teilt dieses Video mit uns und zeigt uns sogar, wo er das Geheimnis entdeckt hat. Natürlich handelt es sich hierbei wieder einmal um das von Flammen umgebene Schwert, von diesem speziellen Symbol machen auch andere Spiele Gebrauch. Ein derartig großer Titel wie Wildlands wird jede Menge versteckter Dinge enthalten, habt ihr vielleicht selbst schon eines gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.