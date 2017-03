Nier: Automata fehlt es an Geld für große Erweiterungen

Anfang des Monats wurde Nier: Automata veröffentlicht und bekam allerlei schwärmende Kritik. Entwickelt wurde das Spiel von Platinum Games, ein Studio, dass dafür bekannt ist, solide und finanziell sichere Spiele zu entwickeln, doch wie es scheint, gab es einige bei Nier: Automata einige finanzielle Einschränkungen. Während eines neuen Q&A-Panels auf der PAX East, das nun auch auf der Facebook-Seite zu finden ist, erwähnte Director Yoko Taro, dass man Seitens des Publishers Square Enix zwar Interesse an einer "bedeutungsvollen" Erweiterung hätte, den Entwicklern dafür jedoch Arbeitskräfte und das Geld fehlen.

"Wir haben weder genug Angestellte noch das Geld, um diese Art von Inhalt zu produzieren. Im Idealfall, wenn wir dazu in der Lage wären, dann wäre es großartig. Doch wenn wir uns die DLCs heutzutage anschauen, erträumen sich viele Leute robuste Erweiterungen, wie die Story-DLCs von The Witcher 3. Doch leider hat Nier nicht die finanziellen Mittel dafür. Ich hoffe einfach, dass man nicht zu viel erwartet von unseren Erweiterungs-Inhalten, sollten wir uns dazu entschließen, welche zu kreieren", erklärte Taro via Übersetzer.

Würdet ihr eine großes Story-DLC für Nier: Automata kaufen?