Da Warner Bros. gefühlt jeden Special-Move eines jeden Kämpfers mit einem eigenen Trailer angekündigt, haben wir mal wieder eine Ergänzung parat: Firestorm kämpft in Injustice 2. Dieses Mal ist der Kämpfer via YouTube enttarnt worden. Firestorm ist eher als Distanzkämpfer ausgelegt, schaut euch mal den Clip an, der aktuell noch nicht offiziell von Warner veröffentlicht wurde. Reichen wir dann aber noch nach