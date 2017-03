PC-Version von Mass Effect: Andromeda kein Port

Spieleentwickler greifen immer häufiger dazu, die Konsolenversionen von großen Spielen auf den PC zu porten. Dies führte in der Vergangenheit zu Katastrophen, wie der PC-Version Batman: Arkham Knight. Es ist also kein Wunder, dass PC-Spieler heutzutage umso vorsichtiger sind. Um die kommende Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda muss man sich laut Producer Michael Gamble jedoch keine Sorgen machen. Der bestätigte mit einer Twitter-Antwort auf eine Fanfrage hin, dass die PC-Version des Spiels kein Port sei. Weiterhin bestätigte er, dass die Nvidia 1080TI am besten dafür geeignet wäre, das Spiel in 4K auf Ultra-Einstellungen mit einer flüssigen Framerate von mindestens 60 FPS zu spielen. Werdet ihr euch Mass Effect: Andromeda für den PC kaufen?