Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erhält vier frische Bilder

Entwickler Telltale Games hat bekanntlich immer alle Hände voll zu tun, um ihr erfolgreiches Konzept auf alle mögliches IPs zu übertragen, die eben eine Telltale-"Frischzellenkur" wollen. Im Moment arbeitet das Studio unter anderem an Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, das für 2017 geplant ist. Letzte Woche wurden erste Screenshots des Spiels geteilt, nun gibt es bereits vier weitere. Die Kollegen von GamingBolt haben diese entdeckt, interessanterweise zweifeln sie daran, ob es sich bei diesen Bildern tatsächlich um Ingame-Screenshot handelt, weil die Fotos eben sehr stark an Artworks erinnern. Wir warten da erst einmal ab.