Expansive Worlds bietet den Männern unter uns eine Jagd-Simulation, die selbst aus dem größten Lauch einen bärtigen Holzhacker machen. Das Spiel definitiv seine Macken und wirkt am Ende ein bisschen hastig zusammengeschustert, doch wer die einsame Wildnis und lange Spaziergänge mag, für den könnte theHunter: Call of the Wild etwas sein. Lest am besten dazu einfach unsere Kritik.