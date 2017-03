PS4 Games bald auf Playtation Now

Playstations offizieller Twitter-Account hat gestern bekanntgegeben, dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, PS4-Spiele zu streamen. Alles was wir dafür machen müssen, ist auf Sonys Playstation Now-Service zurückgreifen, wie der Playstation-Blog preisgibt. Playstation Now umfasst aktuell 483 Playstation 3-Titel, die wir jederzeit auf der PS4 und dem PC streamen können, dieser Katalog wird bald auch PS4-Spiele umfassen. In den nächsten sechs Wochen wird Sony private Tests durchführen, um das System zu überprüfen. Wenn ihr den Dienst bereits ausprobiert habt, checkt ab jetzt regelmäßiger eure E-Mails, vielleicht erhaltet ihr dort eine kleine Überraschung.

"Wenn ihr neu bei PS Now seid, der Abonnementen-Service bietet Zugang zu einer großen und ständig wachsenden Bibliothek von Spielen. Da PS Now unsere Cloud-Streaming-Technologie nutzt, kannst du auf den gesamten Katalog von Spielen zugreifen, eines auswählen und schnell spielen, ohne dass du auf Downloads warten musst", erklärt der Blog. "Außerdem nutzt PS Now den Cloud-Speicher, damit könnt ihr auf einer PS4 spielen und auf einem PS4-System oder sogar einem Windows-PC (und umgekehrt) weiterspielen."

Was haltet ihr von diesem Schritt? Bald könnte es unnötig werden, eine eigene Playstation 4 zu besitzen, wenn wir eh alles auf dem PC streamen können.