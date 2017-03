Strafe auf Mai verschoben

Vor nicht mal zwei Monaten hat uns Pixel Titans noch stolz verraten, dass wir den Roguelike-Egoshooter Strafe spätestens Ende März erleben werden, doch das wird nicht passieren. Nun gibt es ein offizielles Statement von Publisher Devolver Digital. Der hat am frühen Abend verraten, dass sie das Spiel auf den 9. Mai verschieben mussten, "aufgrund unvorhergesehener Polygon-Kürzungen". Was auch immer das heißen mag, wir haben uns dazu entschlossen, die positive Seite des Ganzen zu betrachten. Wahrscheinlich bedeutet das, dass Pixel Titans uns ein polierteres Erlebnis präsentieren wird. Außerdem tut es dem Spiel sicherlich gut, nicht in direkter Konkurrenz mit all den tollen Titeln zu stehen, die zurzeit für Furore sorgen. Steht ihr eher auf moderne FPS-Erfahrungen oder bevorzugt ihr die Klassiker?