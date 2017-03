Neue 4K-Informationen zur Project Scorpio

Die nächste Microsoft-Konsole sollte bis spätestens Ende des Jahres erscheinen - wenn alles nach Plan verläuft. Doch in acht Monaten kann noch einiges passieren, deshalb hält Microsoft sich mit weiteren Informationen über das ehemalige Project Scorpio nach wie vor bedeckt. Zu was die Xbox Scorpio letztlich wirklich in der Lage sein wird, ist immer noch ungewiss, doch es gibt neue Hinweise; diesmal direkt vom Entwicklerteam, die an der Architektur der neuen Xbox sitzen. Demnach wird die Konsole eine interne Leistungsunterstützung (PSU) beinhalten und dadurch in der Lage sein, Videos in 4K aufzunehmen (4K Game DVR Capture). Dadurch soll es möglich sein, in 4K zu streamen und eben auch solch datenlastige Streams auf der Konsole wiederzugeben. Eine offizielle Ankündigung ist das allerdings nicht gewesen, diese wird für die 2017-er E3-Konferenz in Los Angeles erwartet.