Erscheinungsdatum von The Caligula Effect bekannt

Atlus-Entwickler haben am Wochenende das Erscheinungsdatum von The Caligula Effect verraten. Das Spiel, das bereits jetzt in Japan erhältlich ist, erscheint in Europa am 2. Mai. In die Ladenregale wird es jedoch nicht gelangen, der Titel sei nicht beliebt genug, um in einer lokalisierten Box geliefert zu werden, heißt es. Die Geschichte des Spiels ist angesiedelt in Mobius, einer virtuellen Realität, die künstliche Welten beherbergt. Die Bewohner dieser Welten sind sich nicht bewusst darüber, dass sie von einem eigensinnigen Idol manipuliert werden, doch eine Gruppe von High-School-Studenten steigt durch Zufall dahinter und widersetzt sich dieser Gefahr.