Haariger Trailer von Monster Hunter XX: Double Cross

Capcom hat ein neues Videos ihres epischen Jagd-Abenteuers Monster Hunter XX: Double Cross veröffentlicht (dessen Veröffentlichung in Japan unmittelbar bevorsteht.) Der Trailer zeigt wenig Neues und ist deshalb vor allem für Fans etwas, doch es gibt noch interessantere Neuigkeiten. Der japanische Anime Hunter x Hunter hat seinerseits einen Trailer erstellt, um die kürzlich geschlossene Partnerschaft zur Monster Hunter-Marke zu feiern. Deshalb sehen wir einen Typen mit außergewöhnlicher Frisur im zweiten Video, Japan halt. Monster Hunter XX: Double Cross erscheint am 18. März in Japan, ob das Spiel auch hierzulande erscheint, ist bislang noch nicht bestätigt worden.

Quelle: Gematsu