Tale of Ronin bei Dead Mage in Arbeit

Dead Mage haben ihr neues Spiel enthüllt, Tale of Ronin. Im ersten Trailer wird uns etwas präsentiert, das nach einer typischen Samurai-Geschichte klingt, mit dem seichtem und sehr japanischen Auqarell-Farbstil. Aus Gameplay-Sicht gibt es leider nicht allzu viel zu sehen, aktuell schaut es nach einem Sidescrollling-Adventure in 2D mit Narrativ-Fokus aus. Im Spiel werden wir als Ronin umherirren "in einer lebendigen Welt und die Konsequenzen unserer Entscheidungen überleben. Ein RPG über Kameradschaft und Ehre für PC/Konsolen von Dead Mage," lesen wir auf der Facebook-Seite des Spiels. Für weitere Informationen, hier geht es zur offiziellen Website. Welche Dinge würdet ihr nach dem Ankündigungs-Trailer am liebsten sehen?