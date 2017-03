Mass Effect: Andromeda soll über 1200 Charaktere enthalten

In weniger als zehn Tagen steht uns bereits der Release von Mass Effect: Andromeda bevor, doch Bioware schafft es immer wieder, uns zu überraschen. Wie wir schon in unserer Vorschau schrieben, erwartet uns im Spiel ein bisher noch nicht gekanntes Maß an Freiheiten. Während wir im Abenteuer voranschreiten, könnte jeder Schritt Konsequenzenhaben. Im Laufe unserer Spielzeit werden wir auf eine Vielzahl von Haupt- und Nebencharakteren stoßen, dabei soll jedoch keiner dem anderen gleichen. Denn auf der PAX East in Boston sprach Lead Designer Mac Walters darüber, dass das Studio sage und schreibe 1200 Charaktere (mit einzigartigem Gesicht und Aussehen) kreiert hat, um das Gefühl von Immersion in die Andromeda-Galaxie zu bringen. Als Vergleich: Der vergangene Mass-Effect-Ableger brachte uns "nur" rund 670 verschiedene Charaktere. Biowares Action-RPG erscheint am 21. März auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One. Seid ihr von der Anzahl der Charakter in Mass Effect: Andromeda beeindruckt?