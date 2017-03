The Persistence für Playstation VR angekündigt

Die noch recht jungen Firesprite Studios aus Liverpool haben The Persistence für PSVR angekündigt. Das Survival-Horror-Game soll schon bald für Playstation VR erscheinen und spielt im Jahr 2521 auf einem futuristischen Raumschiff, auf dem mal wieder Experimente daneben gegangen sind. Es wird einen "Die and Retry"-Ansatz geben, durch den wir immer wieder in eine neue Rolle schlüpfen. Schaut euch mal den Trailer an. Das Team von Firesprite hat übrigens auch das VR-Erlebnis The Playroom gebaut und Run Sackboy! Run! zu verantworten.