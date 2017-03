Twitch bringt eigene Desktop-App am 16. März

Twitch hat eine eigene App angekündigt, mit der wir den Livestreaming-Dienst des Anbieters nun auch vom Desktop aus erleben können, ohne den Browser zu belasten. Die Twitch-Desktop-App soll schon in dieser Woche kommen, allerdings befindet sich das Programm noch in der Beta-Phase.

"Eine der besten Eigenschaften der Twitch-Community sind die Leute, mit denen ihr euch auf eurer Reise zusammentut", heißt es in der Ankündigung. „Deshalb suchen wir immer nach Möglichkeiten, um es einfacher zu machen, in Kontakt zu bleiben. Beim Hinzufügen von Upgrades, wie Flüstern und Freunde, schauen wir auch nach externen Technologien, die uns helfen, eure gesamte Erfahrung zu verbessern. Erinnert euch an die Akquisition von Curse? In den vergangenen Monaten haben unsere Teams hart daran gearbeitet, das Beste aus der Curse-Plattform mit unserer eigenen Erfahrung zu verschmelzen. Heute sind wir aufgeregt und stolz, den Start der Twitch-Desktop-App in der Beta-Form für den 16. März bekannt zu geben.."

Die App erlaubt es uns, eigene Twitch-Server einzurichten, um mit anderen "abzuhängen" und in Kontakt zu bleiben - auch wenn der Stream offline sein wird. Importfunktionen von Kontaktdaten gibt es selbstverständlich obendrauf, Sprach- und Videochat sind ebenfalls bestätigt. Für Streamer interessant: Diese Anrufe dürft ihr unter das Ingame-Overlay legen, um sie in den eigenen Streams zu haben. Hier dürft ihr die App ab Donnerstag downloaden. Glaubt ihr, dass sich die Desktop-App durchsetzen wird?