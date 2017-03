Launch-Trailer von Styx: Shards of Darkness ist da

Styx: Shards of Darkness, das Sequel zum 2014-er Styx: Master of Shadows, erscheint schon morgen für PC, Xbox One und Playstation 4. Passend zur Veröffentlichung ihres neuen Spiels, präsentiert uns Focus Home Interactive den Launch-Trailer. Darin versteckt sind all die coolen Möglichkeiten des ausdrucksstarken Goblins und einige Infos zur Story und unseren Motiven. Das Video zeigt zudem einige sehr hübsche Szenen, wer genau aufpasst, hört vielleicht sogar den humorvollen Ton des Spiels heraus. Habt ihr das ursprüngliche Stealth-Abenteuer selbst ausprobiert?