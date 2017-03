Neue Fallout 4-Mod erlaubt Teilen eigener Siedlungen

Die Siedlungsbau-Funktion von Fallout 4 ist etwas, das uns Spielern ungeahnte Kreativität an die Hand gibt. Eine Mod lässt uns diese nun mit anderen teilen oder sie per Download in unser eigenes Spiel einfügen. Die Transfer Settlements-Mod erlaubt es uns, die Siedlungen auf einen Entwurf zu übertragen und (mit Befolgen der entsprechenden Anweisungen) die Entwürfe mit anderen Spielern zu teilen. Noch ist der Mod in der Beta-Phase, außerdem benötigt man den Fallout 4-Script "Extender", sowie die HUDFramework, doch wer Fan vom Siedlungsbau in Fallout 4 ist, der sollte sich das Ganze definitiv einmal anschauen. Versetzt andere mit euren Siedlungen ins Staunen! Sind es eure Dörfer wert geteilt zu werden, oder behaltet ihr eure Architektur-Geheimnisse lieber für euch selbst?