Yager fliegt mit Dreadnought in Amazon-Serie You Are Wanted

Der Berliner Entwickler Yager hat für seine Free-to-Play-Weltraumschlacht Dreadnought eine spannende Partnerschaft für die Amazon-Serie You Are Wanted eintütet, wie Games Wirtschaft berichtet. In der sechsteiligen Amazon-Serie You Are Wanted (Matthias Schweighöfer spielt und produziert, startet am 17. März) hat das Yager-Werk eine zentrale Rolle. Game Director Peter Holzapfel hat GamesWirtschaft verraten, was es mit der Kooperation zwischen Schweighöfer und Yager auf sich hat. Dreadnought werde in mehreren Schlüsselszenen eine Rolle spielen und im Plot der Serie als real existierendes Spiel gezockt.