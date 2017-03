Prima Games bringt Mass Effect: Andromeda-Guide

Prima Games, Verleger von diversen Videospiel-Komplettlösungen, haben uns einen ersten Eindruck ihres kommenden Strategie-Guides für Biowares Mass Effect: Andromeda gegeben. Das Begleitbuch erscheint noch diesen Monat und behandelt alle Inhalte des Action-Rollenspiels von Auseinandersetzungen und Kampf-Taktiken des Einzelspieler-Modus, bis hin zu Gebietskarten und Geheimnissen. Die Collectors Edition (des ME: Andromeda-Guides) kommt mit einem DLC-Code für einen Multiplayer-Boost, sowie Entwickler-Interviews und einem schicken Hardcover zum Hinstellen und Zeigen. Große Mass Effect-Fans werden ihre Augen ohne Zweifel kaum von der Pathfinder-Edition lenken können, die mit kleinem Überlebenspaket, einer stilsicheren Laptop-Tasche und der Komplettlösung mitsamt eines alternativen Hardcovers veröffentlicht wird. Kleinere Gimmicks sind der Willkommens-Brief von Missions-Designer Jien Garson, einer Karte der Galaxie, einem Feldbericht und ein signierter Briefumschlag. Das hört sich alles ziemlich cool an, doch müssen Tipps und Tricks in solchen Paketen angeboten werden?