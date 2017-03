Weitere Details zur offenen Welt von Dragon Quest XI

Wie unsere findigen Kollegen bei Gematsu bemerkt haben, hat Square Enix die offizielle Webseite von Dragon Quest XI: In Search of the Departed Time mit neuen Informationen versehen. Viele der vorgestellten Mechaniken dürften Fans der Serie nicht unbekannt sein, doch es gibt auch einige Elemente, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Neu ist zum Beispiel, dass Questgeber nun violette Textboxen nutzen, an denen wir schon von weitem identifizieren, dass sie mit einem Problem oder anderen nützlichen Informationen an uns herantreten. Außerhalb der Städte werden wir in Zukunft auf dem starken Rücken eines Pferdes Platz nehmen dürfen, um die wunderschöne Landschaft zu bereisen. Währen wir unterwegs sind, osll es außerdem möglich sein, an einem Lagerfeuer zu übernachten (was als Indikator dafür dienen könnte, dass die Karten gigantisch werden). Dragon Quest XI wird noch im Laufe des Jahres für Playstation 4 und den Nintendo 3DS erwartet. Eine Nintendo Switch-Version sollte jedoch ebenfalls auf dem Plan stehen.