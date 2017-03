PAX-Trailer von Final Fantasy XV - Episode: Gladiolus

Die erste große Erweiterung von Final Fantasy XV, Episode: Gladiolus, erscheint am 28. März. Im DLC erleben wir eine Nebengeschichte von Gladius, einem der treuen Begleiter von Noctis, und dürfen den freizügigen Hünen dann auch selbst spielen. Insgesamt drei Stunden sollen wir für das Add On benötigen, zudem werden Veränderungen in der Benutzeroberfläche versprochen. Den ersten Trailer für die Gladiolus-Episode gibt es hier ebenfalls: