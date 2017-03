Auf der Pax East haben wir uns Ricardo Bare von Arkade geschnappt, um mit ihm ein paar Worte über ihr neues Actionspiel Prey zu wechseln. Während unseres Interviews erklärte er uns, dass das Studio viele weitere Pläne mit Prey habe und einige davon erst nach dem Launch als DLC erscheinen. Der Game Designer wollte keine Details nennen, doch seinen Worten nach wird das richtig klasse. Das Studio sei "super gespannt" darauf, obwohl sie intern wohl noch nicht geklärt hätten, was es letztlich wird. Wir vertrauen Arkane dahingehend voll, selbst wenn es nur halb so gut wird, wie das Brigmore Witches-DLC aus dem ersten Dishonored, sind wir schon vollends zufrieden. Prey schlägt am 5. Mai auf dem PC, der PS4 und der Xbox One auf, unsere Eindrücke von Arkanes Sci-Fi-Action-Stealth-Adventure lest ihr in unserer aktuellen Vorschau.