The Walking Dead Episode 3 datiert

Vergangenen Monat haben wir erfahren, dass die dritte Episode von The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier irgendwann im nächsten Monat erscheinen soll. Bislang wussten wir nicht, wann es soweit sein würde, doch Telltale Games haben ihr Schweigen nun gebrochen. Die erste Episode: Above the Law darf ab dem 28. März heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt, um die vielen tollen Spiele dieses Monats zu spielen, bevor schon die nächsten nach eurer Aufmerksamkeit gieren. Was meint ihr zum Thema Telltale, sieht der neue Titel so vielversprechend aus, dass ihr ihn gleich spielen wollt?