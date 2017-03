Crash Bandicoot: Insane Trilogy-Trailer zeigt Gameplay aus Crash 2

Crash Bandicoot: Insane Trilogy erscheint in nur drei Monaten, doch wie umfangreich die Gameplay-Neuerungen der Remastered-Version tatsächlich ausfallen, wussten wir bislang noch nicht. Glücklicherweise hat sich das am Wochenende geändert, denn Vicarious Visions hat einen dicken Gameplay-Trailer veröffentlicht, der das "Hang Eight"-Level aus Crash 2 in hübsch zeigt. Wie unglaublich viel Zeit seit damals vergangen ist, kaum vorzustellen, dass wir das mal in Retro erlebt haben.