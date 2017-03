Cities: Skylines bekommt kostenlose DLCs

Cities: Skylines, der City Builder und Stadtplan-Simulator, erschien fast auf den Tag genau vor zwei Jahren (am 10. März 2015). Mittlerweile hat sich das Spiel über 3,5 Millionen Mal verkauft und das ist ein doppelter Grund, zum Feiern. Das denken sich offenbar auch Colossal Order und fügen dem Spiel angesichts dieses Meilensteins drei neue Gebäude in chinesischer Architektur hinzu. Natürlich vollkommen kostenlos versteht sich. Mit den "Perlen des Ostens" werden Spieler in der Lage sein, einen niedlichen Panda-Zoo, einen chinesischen Tempel und den Pearl Tower aus Shanghai zu bauen, um eurer Stadt das gewisse Etwas zu bieten. Es gibt zwar kein exaktes Erscheinungsdatum, doch allzu lange werden wir mit Sicherheit nicht darauf warten müssen.