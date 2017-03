Harmonix kündigt Musik-Mix-Spiel für das Handy an

Die Entwickler von Rock Band (und Guitar Hero 1 + 2) haben ein sogenanntes Musik-Mix-Spiel namens Dropmix angekündigt, das in Zusammenarbeit mit den Spielzeugherstellern Hasbro entwickelt wird. Das Spiel scheint mithilfe einem speziellen physischen Spielfeld zu funktionieren, das es uns erlaubt, Karten auf unterschiedlichen Feldern zu platzieren, um Töne auf dem Handy zu mixen. Das sagt die offizielle Webseite dazu:

"Dropmix ist ein schnelllebiges Musik-Mix-Spiel, bei dem die Spieler ihren eigenen Supermix erstellen, indem sie Karten mit den Hit-Songs von preisgekrönten Künstlern vermischen. Es ist ganz anders als alles andere, was ihr jemals gespielt habt, und wir hoffen, dass die gleiche tiefe Verbindung zu eurer Musik und der eurer Freunde entsteht, die schon unsere bisherigen Fan-Favoriten, wie Rock Band oder Dance Central, geboten haben.

Jede Karte in DropMix stellt einen anderen Teil eines Liedes dar - wie den Vocals, Bass, Schlagzeug usw. Wenn ihr Karten auf dem elektronischen DropMix-Board platziert, das sich via kostenloser App mit iOS- oder Android-Geräten verbindet, hört ihr und eure Freunde einen benutzerdefinierten Musik-Mix in Echtzeit. Wir beginnen mit der Einführung des Clash-Modus, in dem man sich entweder im 1v1 gegen einen Freund misst, oder, wenn mehr Freunde dabei sind, im 2v2."

Die Kernidee dieses Modus ist eine klassische Punktejagd - je nachdem, aus welchen Bestandteilen unsere Lieder bestehen, hagelt es Punkte. Wer zuerst 21 erreicht, gewinnt. Wenn euch ein Lied gefällt, dürft ihr es auf eurem Smartphone speichern, damit „eure Freunde es genießen können".