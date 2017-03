Victor Vran-Erweiterung Fractured Worlds demnächst erhältlich

Fans des 2015 von Haenimont Games veröffentlichten Victor Vran können sich freuen, denn das Spiel bekommt bald eine brandneue Erweiterung namens Fractured Worlds. Erscheinen soll das Add On im Frühling, ein Trailer verrät zudem, dass auch die bereits seit langer Zeit angekündigte Motörhead-Erweiterung im Frühling veröffentlicht wird. Die Overkill Edition enthält sowohl die Fractured Worlds- als auch Motörhead-Erweiterung, mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Website. Auf der Facebook-Seite beschreiben Haemimont Games Fractured Worlds wie folgt:

"Reise in die zerbrochenen Welten, einer Dimension geformt aus den Scherben der zerstörten Reiche. Es ist ein gefährlicher Ort, sogar für die erfahrensten Jäger. Erkunde die unergründeten Tiefen in neuen Levels und endlose Dungeons, in denen jeder Schritt gefährlicher ist, als der Vorherige. Führe dein Abenteuer als Victor fort, während du versuchst die Teile des Astrolabiums zusammenzufügen in einer neuen, spannenden Erweiterung für Victor Vran!"