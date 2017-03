Gameplay Ahoi in neuem Sea of Thieves-Video

Rare ist am Start mit weiterem Gameplay aus der technischen Alpha des Seefahrt-Abenteuers Sea of Thieves. Alle Leute die darin mitwirken sind Spieler, die zum Insider-Programm eingeladen wurden. Im neuen Trailer seht ihr deshalb vor allem blutige Gefechte und Schatzsuchen im traumhaften Piraten-Idyll. Sea of Thieves hat noch kein offizielles Erscheinungsdatum, wird jedoch ganz sicher für PC und Xbox One erscheinen - wahrscheinlich noch 2017.