Unser Spoiler-Guide hilft euch beim Finden der größten Geheimnisse von Zelda: Breath of the Wild

Passend zum Wochenende haben wir eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor genau einer Woche erschien, haben sicher bereits etliche unserer Leser das neue Hyrule erkundet und das Spiel vielleicht sogar durchgespielt haben. Doch habt ihr auch Geheimnisse gefunden? In unserem Spoiler-Guide zu Breath of the Wild zeigen wir euch, welche Dinge ihr vielleicht übersehen habt. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, schaut doch mal rein, vielleicht hilft euch das.