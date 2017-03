Rasante Kart-Action im neuen Gameplay-Trailer von Mario Kart 8 Deluxe

Der 28. April markiert das Erscheinungsdatum der Nintendo Switch-Version von Mario Kart 8. Die Deluxe-Fassung enthält sämtliche Inhalte des Wii U-Originals, der beiden bisher veröffentlichten DLCs und bietet darüber hinaus ganz netten eigenen Kram. Somit stehen uns insgesamt 42 Fahrer zur Verfügung, darunter auch komplett neue Figuren wie das Inkling Girl aus Splatoon und König Boo. Der Mehrspieler-Modus ist für bis zu acht Spieler ausgelegt, die ihre Switchs kabellos miteinander verbinden. Schon an einer Konsole dürfen (übrigens sogar im Handheld-Modus) vier Spieler gemeinsam rasen. Das größte Feature von Mario Kart 8 Deluxe ist jedoch der umfassend erneuerte Battle-Modus, der ein riesiges Comeback feiert und diverse enue Spieltypen und Extras bietet. Übrigens läuft das alles bei einer Auflösung von 1080p, bei 60 Frames. In einem ausgiebigen neuen Trailer stellt Nintendo all diese Dinge vor und präsentiert dort ein kleines, goldenes Extra. Könnt ihr erkennen, was wir damit meinen?