Dreckiges Horror-Adventure 2Dark bekommt unheimlichen Launch-Trailer

Bigben Interactive und Gloomywood haben ihr Horror-Abenteuer 2Dark digital veröffentlicht und feiern das mit einem düsteren Launch-Trailer. In 2Dark suchen wir nach einigen verschwundenen Kindern in einem gruseligen Vergnügungspark, der vor langer Zeit zu einem Zuhause allerlei merkwürdiger Gestalten geworden ist. Das Spiel kommt am 17. März in die Ladenregale für PC, Playstation 4 und Xbox One.