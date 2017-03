Parappa the Rapper Remastered erscheint Ende März

All diejenigen unter euch, die sich unwohl fühlen, den Wunsch und das Verlangen verspüren, die eigene tiefe Liebe zur Rodney Greenblats Charakter Parappa the Rapper wieder aufleben zu lassen undzwar diesmal in glorreichem 4K; ihr könnt jetzt ruhen, denn Sony hat soeben das Erscheinungsdatum des kommenden PS4-Spiels Parappa the Rapper Remastered angekündigt. Am 28. März wird es soweit sein, nicht mehr lange werte Freunde, nicht mehr lang...