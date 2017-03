Lady Maria-Statue aus Bloodborne für fast 600 Euro

Einer der ikonischsten Bosse aus der Soulsborne-Serie erhält im kommenden Jahr eine eigene Statue. Die Fürstin Maria des Astralen Uhrturms aus dem Bloodborne-DLC The Old Hunters wird bei dem chinesischen Unternehmen Prime 1 Studios als 50 Zentimeter große Figur verwirklicht, für den schlappen Preis von umgerechnet etwa 560 Euro (plus Portokosten). Ihre Nachbildung sieht beeindruckend aus, ist sehr detailliert und wunderschön bemalt. Die technischen Maße: (H)51cm, (B)43cm, (T)43cm. Wie der Webseitenbetreiber schreibt, sei vorerst jedoch keine Lieferung nach Übersee geplant, ob ihr also jemals in den Besitz dieser einzigartigen Replikation kommt, bleibt fraglich <'3

Quelle: Toyark.com