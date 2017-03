Erste Screenshots von Telltales Guardians of the Galaxy

Bis auf einen kurzen Teaser Trailer im vergangenen Dezember, ließ uns Telltale Games im Dunkeln, was das kommende Guardians of the Galaxy betrifft. Umso überraschender, dass das Studio gestern die ersten vier Screenshots des Spiels veröffentlichte. Dabei geht das Studio auf Nummer sicher und liefert uns keine großen Überraschungen. Wie es aussieht, hält man sich bei dem Aussehen der Charakter jedoch nicht an die Filmversionen. Fallen euch Hinweise auf den Screenshots auf?