Gran Turismo Sport gratis ausprobieren

Gran Turismo Sport wird erst in ein paar Monaten für die Playstation 4 und die Playstation 4 Pro an den Start gehen, doch Polyphony Digital will schon vor dem Startpfiff eine Testfahrt wagen. Um alles für den finalen Release fertigzustellen, lädt das Studio deshalb zur Teilahme an einer geschlossenen Betaphase ein. In Amerika beginnt der Technik-Test bereits nächste Woche, wir Europäer werden noch einige Wochen darauf warten müssen. Trotzdem könnte es weise sein, sich schon bald zu registrieren, denn die Plätze sind begrenzt. Wenn ihr genügend Glück habt und ausgewählt werdet, stehen euch auf den Teststrecken eine handverlesene Auswahl an Sportwagen und zur Spielmodi Verfügung. Außerdem dürft ihr dann vor allen anderen erfahren, wie das neue Drive Profile funktioniert. Gran Turismo Sport scheint auf einem guten Weg zu sein, doch gelingt es dem Spiel damit, der Serie die Rennspiel-Krone zurückzuholen?