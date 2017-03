Ghost Recon: Wildlands hat zum Lauch mehr Spieler als zu Betazeiten

Ghost Recon: Wildlands ist erst diese Woche gelandet und kommt offenbar richtig gut an (Hier geht es zu unserer Kritik). Den Kollegen von Githyp ist aufgefallen, dass das Open World-Abenteuer von Ubisoft am Launchtag mehr Steam-Spieler verzeichnete, als noch in der offenen Beta - und da war es kostenlos spielbar. Zum Höhepunkt der offenen Beta waren gleichzeitig 32.955 Leute online, am Dienstag, als das Spiel erschien, sogar 34.087. Wie selten eine solche Übereinstimmung vorkommt, zeigt ein anderes Projekt von Ubisoft, das sich noch vor einer Weile großer Beliebtheit erfreute: For Honor. Githyp hat diesbezüglich herausgefunden dass der Launch mehr als ein Drittel weniger Nutzer auf sich zog, als die Beta. Binnen zwei Wochen verlor der innovative Brawler sogar mehr als die Hälfte seiner Spieler.

Quelle: VG247.