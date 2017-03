Day of Infamy verlässt Early Access im März

New World Interactive, das sind die Insurgency-Entwickler, werkeln gerade am Zweiten-Weltkriegs-Shooter Day of Infamy. Durch das aktuelle Aufleben des eigenwilligen Subgenres der Weltkriegs-Shooter hat das Spiel einen beachtlichen Erfolg im Early Access auf Steam eingefahren, doch nun soll es endlich weitergehen. Das Studio gab nun bekannt, dass alle Inhalte für den Release des Spiels bereitstehen, Kompetitiver und kooperativer Mehrspieler-Modi sind poliert und werden uns auf zehn unterschiedlichen Kriegsschauplätzen dazu dienen, uns gegenseitig in den Schlamm zu werfen. Day of Infamy erscheint für Mac und PC am 23. März, einen Launch-Trailer zum Bestaunen des Titels haben wir unten angehangen.