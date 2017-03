The Elder Scrolls: Legends für PC veröffentlicht

Bethesda hat nun offiziell The Elder Scrolls: Legends für den PC veröffentlicht. Das Strategie-Kartenspiel war bis zum August 2016 in der geschlossenen Beta und im Anschluss in der offenen Testphase. Wer das Spiel lieber auf einer anderen Plattform spielen will, muss sich jedoch noch ein wenig gedulden:

- iPad: 23. März

- Android-Tablets: April

- Mac OS: Mai

- Handy: Früher Sommer

Bei Spielern die bereits an der Beta teilgenommen haben, werden sämtliche Informationen und Decks in die Vollversion übertragen.