Sqaure Enix übernimmt Veröffentlichung des WW2-Shooters Battalion 1944

Square Enix wird die Veröffentlichung des "Old-School"-Mehrspieler-Spektakels Battalion 1944 übernehmen. One. Das Weltkriegs-Spiel startete vor etwas mehr als einem Jahr als Kickstarter-Kampagne, eingeleitet von den The Turing Test-Entwicklern Bulkhead Interactive. Dieses Spiel hat Square Enix übrigens ebenfalls für Bulkhead veröffentlicht. Battalion 1944 verspricht die Action klassischer Mehrspieler-Partien von Ego-Shootern einzufangen. Das Spiel bietet die rohe Schlachtenerfahrung klassenbasierter Infanterie, die auf engstem Raum fokussiert und kompetitiv gegeneinander kämpfen. Erscheinen wird der Titel für PC, Playstation 4 und Xbox One.

"Von unserer Partnerschaft mit Bulkhead und deren überaus erfolgreichem The Turing Test, wissen wir, wie talentiert bei der Fertigung von Spielen ist.", erklärte Phil Elliott, Director of Community & Indie Development bei Square Enix. "Unsere Beziehung basiert auf einer minimalen Einmischung unsererseits, bei gleichzeitig maximaler Unterstützung. Wir helfen bei der Pflege und dem Wachstum der Community, während Bulkhead sich auf die Herstellung ihres fantastischen FPS-Erlebnisses Battalion 1944 konzentrieren kann."